عاجل .. ارتطام سفينة بلغم بحرى زرعته ميليشيا الحوثى جنوب البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - وقال التحالف، إن أضرارا طفيفة أصابت مقدمة السفينة دون وقوع خسائر بشرية، مشيرا إلى أن زراعة الميليشيات الحوثية للألغام البحرية تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية. وأكد تحالف دعم الشرعية فى اليمن، ارتفاع نشاط الميليشيات الإرهابى بزراعة الألغام جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

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