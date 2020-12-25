روسيا تفرض عزلا لمدة 14 يوما على القادمين من بريطانيا

جدة - نرمين السيد - أصدرت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، قرارا يفرض على الوافدين من بريطانيا وأيرلندا الشمالية إلى روسيا الامتثال لنظام عزل مدته 14 يومًا، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.





ووفقًا لقرار، اتخذته آنا بوبوفا، كبير الأطباء الصحيين فى روسيا، ورئيس هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية، والذى تم نشره على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "الأشخاص الذين يصلون من المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية إلى أراضى روسيا الاتحادية باستثناء أفراد طاقم الطائرة التى تقوم بالنقل الجو، يلتزمون بنظام العزل فى مكان الإقامة فى غضون أربعة عشر يومًا تقويميًا من تاريخ الوصول".

وأعلن المجلس الاستشارى البريطانى المعنى بالتهديدات الجديدة والناشئة لفيروسات الجهاز التنفسى، يوم السبت الماضى، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد والذى تنتشر بمعدل أسرع، تتطلب الحذر من السكان، وفقًا للتقديرات الأولية، قد يكون معدل انتشار السلالة الجديدة أعلى بنسبة 70 فى المئة، حيث تبين أنه أكثر خطورة من حيث الوفاة أو الاستشفاء.

وبعد إعلان الحكومة البريطانية أن سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى "خرجت عن السيطرة" هناك، علقت دول أوروبية وغيرها السفر من وإلى بريطانيا.