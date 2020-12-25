الصحة العالمية : تحور كورونا لا يؤثر على فاعلية التشخيص واللقاحات

جدة - نرمين السيد - قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية فى روسيا، ميليتا فوينوفيتش، اليوم الجمعة، إن تحور فيروس كورونا، حتى الآن، لا تنعكس تغيراته على فاعلية وسائل التشخيص والعلاجات واللقاحات التى يجرى تطويرها، بحسب قناة "روسيا اليوم"





وأعلنت السلطات البريطانية فى وقت سابق من الشهر الجارى عن رصد تفشى سلالة كورونا الجديدة فى أراضيها، ما دفع الحكومة إلى تشديد مستوى القيود المفروضة فى العاصمة لندن ومناطق واسعة فى جنوب شرقى إنجلترا، إلى الدرجة الرابعة وهى الأكثر صرامة. ورصدت عدة دول، منها هولندا والدنمارك وأستراليا وألمانيا وإسرائيل والصين ولبنان واليابان، إصابات بالسلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشى.

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