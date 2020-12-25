إصابة سفينة شحن تجارية بلغم حوثي في البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ارتطام سفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر بلغم بحري زرعته ميليشات الحوثي. وقال التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إن أضرار طفيفة أصابت مقدمة سفينة الشحن التجارية دون وقوع خسائر بشرية. وأكد العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف، أن زراعة المليشيا الحوثية للألغام البحرية تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية. وتواصل ميلشيات الحوثي الإرهابية تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، ومواصلة أعمالها العدائية في اليمن، بعد أيام من الإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبد الملك.

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