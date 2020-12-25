260 إصابة وصفر وفيات.. الكويت تعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأوضحت الصحة الكويتية في بيان لها لها أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع إلى 149277 حالة.
كما أشارت الصحة الكويتية الي عدم تسجيل أي حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الماضية، ليستقر اجمالي حالات الوفاة المسجلة في البلد حتى اليوم عند 926 حالة.
وسجلت الصحة الكويتية تعافي 232 إصابة خلال الفترة ذاتها، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 145130 حالة.
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