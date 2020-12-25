واتساب يودع الملايين من أجهزة الاندرويد وios خلال الأيام القادمة واليكم هذه أنواع هذه الهواتف

تجري واتساب مجموعة كبيرة من التحديثات الجديدة، والتي تنطلق مع بداية العام الجديد 2021، وسلطت صفحة دعم واتساب جانب من التحديثات والتطبيقات التي تدعمها، وقد وضح دعم واتساب من خلال منصة الأسئلة الشائعة التي يتعرض لها الدعم باستمرار عن الأجهزة التي سيتوقف عنها تطبيق واتساب خلال الأيام القادمة، وتم التوضيح على أن الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم من نظام (أندرويد 4.0.3) ونظام (iOS 9) ستفقد إمكانية الوصول لاستخدام تطبيق واتساب مع بداية السنة الجديدة.

وبالتالي فإن واتساب التطبيق الأكثر شهرة سوف يتوقف عن العمل مع بداية السنة الجديدة 2021 وذلك في العديد من أجهزة الجوال المختلفة للأندرويد والآيفون، وذلك وفقاً لصحف أجنبية متخصصة في مجال التقنية، حيث أوضحت الصحيفة أنه يجب على ملاك هذه الأجهزة تحديث الهواتف وفقاً لأحدث إصدار خاص بها، وبالتالي نستعرض لقراء موقعنا الأجهزة التي يتوقف عليها تطبيق واتس اب مع بداية العام الجديد، حتى يمكنهم اتخاذ ما يلزم من إجراءات تمنع من توقف واتس اب على هواتفهم، سواء بتحديث نسخ الجوال لأحدث إصدار، أو تغير الهاتف، حيث يعتبر تطبيق واتساب من أقوى التطبيقات وبرامج المراسلات والدردشة السريعة للأهل وأصحاب الأعمال، فهو يجمع ما بين التواصل الاجتماعي وخدمة رواد الأعمال لإنجاز إعمالهم.

الهواتف التي سيتوقف عيلها واتساب للآيفون

ذكرت صحيفة “فاينانشال إكسبريس” أن تطبيق واتساب سوف يتوقف على الهواتف التي لا تعمل بأنظمة “أندرويد 4.0.3″ وآي أو إس 9” وما دونها، حيث من المتوقع أن يطلق واتساب تحديثاً مهماً للمستخدم، وبالتالي فإن هذه التحديثات قد لا تتلاءم مع هذه الأجهزة واصداراتها القديمة، وأما بالنسبة لأجهزة الأيفون فإن واتساب سوف يتوقف عن العمل حتى “آيفون 4” وذلك مع مطلع العام الجاري، وبالتالي فإنه يتوجب على مستخدمي هذه الأجهزة، (ايفون 4 إس -ايفون 5 – ايفون 5 إس – ايفون 6 – ايفون 6 إس) تحديث نظام التشغيل الخاص بهذه الهواتف إلى نظام آي أو إس 9، حتى يتمكنوا من استخدام تطبيق واتساب على الجوال.

الجوالات التي يتوقف عليها واتساب للاندرويد

كما أن تطبيق واتساب سوف يتوقف على هواتف اندرويد التالية بنهاية عام 2020، وهى كما يلي:

HTC Desire

Motorola Droid Razr

LG Optimus Black

Samsung Galaxy S2

وترجع هذه الأسباب الى إطلاق واتساب الذي تمتلكه شركة فيسبوك العالمية في مجال التواصل الاجتماعي، لمجموعة كبيرة من المميزات والتحديثات الجديدة، لتعطي المستخدم تجربة مميزة في استخدام تطبيق واتساب وبالتالي فإن هذه التحديثات قد لا تكون مناسبة لكثير من الأجهزة، حيث يمكنكم الآن تحديث هذه الهواتف المذكورة الى احدث إصدار لها، أو استبدال هذه الأجهزة بأخرى مناسبة لتشغيل واتس اب على الجوال.