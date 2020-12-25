رابط نظام نور برقم الهوية 1442 الشغال من وزارة التعليم السعودية للحصول على نتائج الطلاب

رابط نظام نور برقم الهوية 1442 ، يأتى ذلك بعد سوء الأحوال داخل السعودية فى جميع المجالات التى يعد من ضمنها بل من اهمها التعليم، وفى محاولة من قِبل وزارة التعليم للسيطرة على الاضطراب فى مجال التعليم جعلت الامتحانات تتم خلال الانترنت، وأيضاً ابراز النتائج، لذا انشأت نظام نور لهذا الهدف.

رابط نظام نور برقم الهوية 1442

بالطبع هذا النظام يساعد الطلاب مساعدة كبيرة حيث يوفر لهم النتائج صحيحة بدون أى أخطاء ودون الحاجة لمعرفتها من المدارس، ويأتى هذا فى نطاق رغبة الوزارة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب، ومنع العدوى بكورونا، يذكر ان الوزارة طبقت الاسلوب الالكتروني كذلك على أنظمة الاختبارات فكانت الامتحانات تتم خلال الانترنت، وكذلك ستكون النتائج، لذا يتمكن الطالب من الدخول ببياناته التى يعرفها مسبقاً والموثقة على قاعدة بيانات وزارة التعليم إلى نظام نور المتخصص فى اظهار النتائج عقب الانتهاء من تصحيح الاجابات عقب الضغط هنا، وتنفيذ الخطوات بشكل صحيح ودقيق لكى يصل إلى نتيجته.

4 خطوات للحصول على النتائج من نظام نور

طمأنت الوزارة الطلبة أن خطوات الامتحانات أُقيمت بصورة صحيحة دون أى خلل وأن هذه الفترة هى مرحلة التصحيح وعند الانتهاء منها ستُنشر النتائج الصحيحة على نظام نور لذا على كل الطلاب الاستعداد لاستخراج النتيجة لاستخراج النتيجة ، ورغبةً منا فى استكمال مسيرة معاونة الطلاب نُطلعكم على كيفية معرفة النتيجة، فهناك 4 خطوات لمعرفة النتائج من نظام نور الذي الحقنا رابطه فى الفقرة السابقة لهذه المقالة وهما:-

أولاً انقر على الرابط للوصول إلى منصة نور الرقمية.

عندما يفتح سيطلب منك ادخال اسم المستخدم.

بعدها اكتب الرقم السري، ورمز التحقق من كونك لست انسان آلى.

بعد تطبيق الخطوات السابقة انقر على تسجيل الدخول.