الأردن : 27 طبيبا توفي بكورونا و6 يتلقون العلاج في أقسام العناية الحثيثة

دوت الخليج :- ارتفع عدد الوفيات بين الأطباء إلى 27 حالة وفاة منذ بدء الجائحة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة لطبيب الخميس.
وقال القائم بأعمال نقيب الأطباء محمد رسول الطراونة، في تصريح تلفزيوني، إن الاطباء المتوفين كانوا على اتصال مباشر مع مرضى كورونا.
وأوضح الطراونة أن 6 أطباء يتلقون العلاج حاليا في أقسام العناية الحثيثة منهم 3 على أجهزة التنفس الصناعي.
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