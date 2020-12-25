أخبار اليمن : 200 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

200 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةأكد مصدر في غرفة عمليات ضباط الأرتباط والتنسيق اليوم استمرار خروقات قوى العدوان لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، والتي بلغت 200 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المصدر ان هذه الخروقات من بينها 9 غارات لطيران تجسسي مقاتل في الفازة والدريهمي وتحليق 20 طائرة حربية في أجواء المنظر وشارع الخمسين وكيلو16.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت تحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة والدريهمي والجاح والجبلية و45 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و122 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.