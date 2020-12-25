جدة - نرمين السيد - أعلنت بيلاروسيا، اليوم الجمعة، وفاة نائب وزير خارجية البلاد، أوليج كرافتشينكو، الذى تم تعيينه فى يوليو 2020 سفيرا لدى الولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقالت الوزارة، فى بيان، إن كرافتشينكو فارق الحياة اليوم، دون أن توضح سبب وفاته، مشيرة إلى أن الراحل "قدم إسهاما كبيرا فى تطوير العلاقات البيلاروسية الأمريكية والبيلاروسية الأوروبية". وبدأ كرافتشينكو خدمته فى وزارة الخارجية لبلاده فى 1994 وتلى مناصب عدة، ليتم فى 20 يوليو 2020 تعيينه سفيرا بيلاروسيا لدى الولايات المتحدة بعد شغور هذا المنصب أكثر من 12 سنة بسبب أزمة دبلوماسية اندلعت بين واشنطن ومينسك فى 2008.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة نائب وزير خارجية بيلاروسيا وسفير بلاده فى أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.