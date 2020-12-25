السفارة الأمريكية فى العراق تنفى إجلاء موظفيها من بغداد

جدة - نرمين السيد - وذكرت السفارة عبر حسابها فى تويتر "نرى انتشار شائعات تفيد بأن السفارة قد تم إخلاؤها"، مؤكدة "استمرار عمل السفارة وبقاء السفير ماثيو تولير فى بغداد، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وكانت مصادر أمنية عراقية أكدت أن القوات الأمريكية دخلت حالة تأهب فى كل قواعدها بالعراق، خصوصا فى محافظات السماوة والديوانية، على خلفية الهجمات الأخيرة على القوات التابعة للتحالف الدولى.

وأضاف المصدر أن "حالة التأهب تأتى بعد أن تبنت جماعة تطلق على نفسها قاصم الجبارين، الهجمات على قوات التحالف الجمعة".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن الهجوم الصاروخى الأخير على المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأمريكية "تم تنفيذه بشكل شبه مؤكد من قبل ميليشيا مارقة مدعومة من إيران".