جدة - نرمين السيد - وذكرت السفارة عبر حسابها فى تويتر "نرى انتشار شائعات تفيد بأن السفارة قد تم إخلاؤها"، مؤكدة "استمرار عمل السفارة وبقاء السفير ماثيو تولير فى بغداد، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
وكانت مصادر أمنية عراقية أكدت أن القوات الأمريكية دخلت حالة تأهب فى كل قواعدها بالعراق، خصوصا فى محافظات السماوة والديوانية، على خلفية الهجمات الأخيرة على القوات التابعة للتحالف الدولى.
وأضاف المصدر أن "حالة التأهب تأتى بعد أن تبنت جماعة تطلق على نفسها قاصم الجبارين، الهجمات على قوات التحالف الجمعة".
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن الهجوم الصاروخى الأخير على المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأمريكية "تم تنفيذه بشكل شبه مؤكد من قبل ميليشيا مارقة مدعومة من إيران".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة الأمريكية فى العراق تنفى إجلاء موظفيها من بغداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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