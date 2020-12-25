ارتفاع ضحايا هجوم بنى شنقول فى إثيوبيا إلى 222 قتيلا

جدة - نرمين السيد - قال الصليب الأحمر فى إثيوبيا، اليوم الجمعة، إن عدد القتلى فى هجوم وقع، الأربعاء الماضى، فى منطقة بنى شنقول جومز غربى البلاد ارتفع إلى 222 شخصا، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.





وقالت المتطوعة بالهيئة الطبية، ميليسى مسفين لوكالة "رويترز": "بالأمس قمنا بدفن 207 ضحايا و15 آخرين من المهاجمين". ووقع الهجوم فى قرية بيكوجى فى مقاطعة بولن فى منطقة ميتيكل، وقدرت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التى عينتها الدولة فى البداية مقتل أكثر من 100 شخص. مسلحين أطلقوا النار على أشخاص فى منطقة بولين فى غرب إثيوبيا وأضرموا النار فى منازل السكان النائمين، وأكد شهود عيان سقوط عشرات القتلى فى الهجوم. وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبى، أبى أحمد، الخميس، نشر قوات فى إقليم بنى شنقول جومز بغرب البلاد بعد الهجوم الذى وقع فى منطقة تشهد بالفعل أعمال عنف عرقية متكررة. وألقت السلطات الإثيوبية القبض على 5 مسؤولين محليين بارزين بتهمة علاقتهم بالأوضاع الأمنية التى شهدها إقليم بنى شنقول جومز غربى البلاد.

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