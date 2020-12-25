عاجل .. إعلان الطوارئ وإخلاء محيط الانفجار فى ناشفيل الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصالح الإطفاء فى مدينة ناشفيل بولاية تينيسى الأمريكية، اليوم الجمعة، تفعيل حالة الطوارئ المدينة من قبل مصالح الإطفاء بعد حادث الانفجار، الذى وقع صباح اليوم الجمعة.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قالت شرطة ناشفيل "تلقينا المزيد من الدعم من الوكالات الأمنية الفدرالية ونتعاون معها فى التحقيقات"، كما طلبت الشرطة من المواطنين إخلاء محيط الانفجار. ونقلت وسائل إعلام أمريكية، فى وقت سابق اليوم الجمعة، جرح ما لا يقل عن 3 أشخاص، إثر انفجار قوى لسيارة وسط مدينة ناشفيل، صباح اليوم. وقال عمدة مدينة ناشفيل، جون كوبر، إن 20 مبنى على الأقل لحقت به أضرار جراء الانفجار. وأوضح حاكم ولاية تينيسى "أعتقد أن العمل كان متعمدا والشرطة المحلية والفيدرالية على الأرض يقومون بواجباتهم".

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