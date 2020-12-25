جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال حاكم ولاية تينسى "أعتقد أن العمل كان متعمدا والشرطة المحلية والفيدرالية على الأرض يقومون بواجباتهم". ونقلت وسائل إعلام أمريكية، فى وقت سابق اليوم الجمعة، جرح ما لا يقل عن 3 أشخاص، وقعت إثر انفجار قوى لسيارة وسط مدينة ناشفيل، صباح اليوم، وسادت تخوفات من وجود سيارة أخرى وطلبت الشرطة من المواطنين الابتعاد عن مكان الحادثة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. عمدة ناشفيل الأمريكية : تضرر 20 مبنى من انفجار السيارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.