الشرطة الأمريكية تكشف معلومات جديدة عن انفجار ناشفيل

بدأت الشرطة في مدينة ناشفيل الأمريكية تمشيط جميع البيوت المحيطة بموقع انفجار هز المدينة الواقعة في ولاية تينيسي.
ذكرت الشرطة الأمريكية أن انفجار سيارة وسط ناشفيل أسفر عن إصابات طفيفة لأحد ضباط الشرطة، بينما فقد آخر سمعه، وفقا لشبكة "سي إن إن".
وبحسب التقارير، كان ضباط الشرطة يستجيبون لبلاغ إطلاق نار، لكنهم صادفوا سيارة اشتبهوا فيها ما أدى لاستدعاء وحدة الكشف عن المتفجرات.
وأكدت الشرطة أن انفجار ناشفيل كان "عمل متعمد" مشيرة إلى تولي مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" التحقيقات.
وأدى الانفجار لتضرر عشرات المباني في مدينة ناشفيل، كما تم نقل 3 مصابين للعلاج في المستشفى.
وأفادت تقارير إعلامية بتعطيل خدمة النقل العام في مدينة ناشفيل بعد الانفجار، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الانفجار قد يكون ناجم عن قنبلة وضعت في السيارة المشتبه بها.
ولم تحدد الشرطة الأمريكية عدد الموجودين داخل السيارة لحظة انفجارها، أو احتمالية وجود عمليات تفجير أخرى في المدينة.
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