2136 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 14 وفاة خلال 24 ساعة في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 2136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها ( 2110 محلية و26 وافدة) خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.
وذكرت الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، ان إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان بلغ 168069 إصابة.
ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل "14 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الماضية.
وأشارت الي ان إجمالي وفيات كورونا في البلاد منذ بداية الأزمة ارتفع الي 1367".
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