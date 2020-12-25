عمل متعمد .. البيت الأبيض: ترامب على علم بتفاصيل انفجار ناشفيل

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تلقى إحاطة بشأن انفجار مدينة ناشفيل، بولاية تينيسي الأمريكية.
وذكر جود ديري، نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض البيت الأبيض، أن ترامب سيواصل تلقي تحديات منتظمة عن تطورات انفجار ناشفيل الذي ألحق أضرارا واسعة، بعدد كبير من المباني، وأسفر عن وقوع إصابات، موضحا أنه يصلي من أجل المصابين.
من جهته، قال المتحدث باسم شرطة مترو ناشفيل "دون آرون"، إن الانفجار الذي وقع وسط مدينة صباح اليوم، كان "عمل متعمد".
وأضاف أن ضابط كان يستجيب لبلاغ حول سيارة مشبوهة في المكان، بينما وقع الانفجار الضخم مسببا دمارا واسعا.
وأفادت الشرطة، في مدينة ناشفيل، بنقل 3 مصابين من موقع الحادث، إلى المستشفى لكن حالتهم ليست حرجة.
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