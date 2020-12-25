نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية أو استخراجها من مدرستي

نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية، حيث قام نظام نور بالإعلان عبر موقعه عن نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة، كما أن وزير التعليم السعودي أعلن عن نجاح جميع الطلاب والطالبات بكافة الصفوف الدراسية المختلفة وانتقال جميع الطلاب والطالبات إلي الصفوف الدراسية التالية، من ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية كانت إطلاق موقع نظام نور الإلكتروني للاستعلام عن نتائج الطلاب في الاختبارات بدون الضرورة للذهاب إلي المدارس، وذلك وفر الكثير من الوقت والجهد.

ووجدنا أن العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور يقوموا بالاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول ونقدم للطلاب من خلال موقعنا رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات برقم الهوية.

طريقة أستخراج نتيجة الطلاب من منصة مدرستي الإلكترونية

أعلن نظام نور عن كيفية معرفة كل نتائج الطلاب في كافة الأنظمة الدراسية الابتدائي والمتوسط والثانوي، وقام النظام التعليمي بتوضيح طريقة استخراج نتائج الطلاب في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية من منصة مدرستي الإلكترونية، وطريقة الاستعلام عن النتائج من خلال منصة مدرستي كالتالي:

يقوم الطالب أو ولي الأمر علي حسابه في منصة مدرستي.

الضغط علي أيقونة التقويم في الصفحة.

النقر علي أشعارات الفصل الدراسي الأول.

يضغط كل طالب وولي أمر لتحميل ملفات pdf.

يحفظ كل طالب الملف ويقوم بطباعته.

نظام نور للاطلاع علي النتائج للطلاب

يعتبر نظام نور من المواقع الإلكترونية المهمة في مجال التعليم داخل المملكة العربية السعودية، ويعتمد هذا الموقع في عمله علي أحدث التقنيات وأيضا يوفر هذا النظام العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، لنظام نور العديد من الخدمات كالاستعلام عن نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية المختلفة من غير الخروج من منازلهم، وبالإضافة إلي ذلك يمكن أولياء الأمور من التسجيل للأطفال في المدارس داخل المملكة العربية السعودية.

خطوات النظام للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية

قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني، والتي يمكن الاستعلام عنها برقم الهوية من خلال موقع إلكتروني لنظام نور، والتي يتم الاستعلام عنها من خلال تنفيذ الخطوات الأتية:

الدخول إلى موقع نظام نور الرسمي الإلكتروني.

إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية.

كتابة الرقم السري.

إدخال رمز التحقيق في المكان المحدد له والتأكد منه.

يتم تحويلك إلي صفحة نتائج الطلاب.

القيام بالضغط على خانة اختيار التقارير.

الضغط على أيقونة الدرجات حتي تعرض الدرجات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني.

كما نعلم أن من ضمن الخدمات التي يقدمها نظام نور هي خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب الشهرية والفصلية وأيضا اطلاع الطلاب على التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والخاصة بمستوى الطلاب الدراسي وأداءهم خلال العام، وأيضا يمكن الطلاب من معرفة كل ما هو جديد وله علاقة بأخبار الدراسة .