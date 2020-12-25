خطوات دخول نظام نور برقم الهوية 1442 والاستعلام عن نتائج الطلاب ونسبة المواد

بدءًا من رياض الأطفال وحتى مرحلة الثانوية العامة في السعودية، يمكن لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين، دخول نظام نور برقم الهوية 1442 عبر شبكة الإنترنت، والاستفادة من جميع الخدمات التعليمية التي يقدمها، ومنها الاستعلام عن نتائج الطلاب، ومتابعة التقارير المكتوبة عنهم، كما يمكن إجراء تواصل مباشر بين ولي الأمر والمُعلّم من خلاله، وكذلك إضافة الطلاب إلى النظام، فيما يُمثل بالنسبة للمعلمين أداة معرفية واسعة، يستفيدون منها في التعرف إلى آخر أخبار الوزارة، وكذلك الاطلاع على المناهج، وإمكانية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية عن طريقه.

خطوات دخول نظام نور برقم الهوية 1442

نشرح معكم متابعينا خطوات دخول نظام نور برقم الهوية 1442هـ، حيث أن تلك الخدمة هي خدمة مقدمة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، ولمعرفة خطوات التسجيل في نظام نور للتعرف على النتائج، يلزم إتباع كافة الخطوات التالية:

يجب علينا أولاً الدخول إلى موقع نظام نور على شبكة الإنترنت. نقوم بإدراج اسم المستخدم في المكان المخصص. ندخل بعد ذلك كلمة السر. علينا في الخطوة التالية إدخال الرمز المرئي للتحقق. في النهاية نقوم بالنقر على “تسجيل دخول”.

كيفية الاستفسار عن نتائج الطلاب في Noor

كما يمكننا الاستفسار عن نتائج الطلاب في Noor برقم الهوية أيضًا، بداية من رياض الأطفال حتى مراحل الثانوية العامة، من خلال الدخول إلى الحساب في هذا النظام، حيث أن طريقة الاستعلام عن النتائج جاءت على النحو الآتي:

في البداية يلزم توجهنا إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنظام نور على شبكة الإنترنت. ننقر على “هل نسيت كلمة المرور”. بعد ذلك تظهر صفحة بها خانة نقوم بكتابة رقم الهوية فيها. علينا في الخطوة التالية إدخال الرمز المرئي. من ثم يلزم أن ننقر على “التالي”. سوف تظهر نتائج الطلاب بالتفصيل بعد تنفيذ كافة الخطوات السابقة بالترتيب الصحيح.

طريقة الاستعلام عن نسبة المواد عبر نظام Noor

جاءت معرفة الاستعلام عن نسبة المواد في نظام نور، على النحو التالي:

يجب التوجه إلى موقع النظام عبر شبكة الإنترنت. ندخل اسم المستخدم وكلمة السر في الأماكن المخصصة لذلك. علينا الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية ونختار من بينهم “التقارير”. الخطوة التالية يلزم أن ننقر على إشعار الدرجات. اختيار “كشف نسبة الدرجات” التي نبحث عنها. هنا يلزم أن نُدخل البيانات المطلوبة، والتي منها: تحديد الصف، والقسم، ونوع النظام الدراسي، وغيرها من معلومات. ننقر أخيرًا على أيقونة “بحث”، لمعرفة النسبة التي نبحث عنها بالتحديد.