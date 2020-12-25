أسرع تمويل شخصي بدون تحويل راتب وأسهل الشروط قبول بعد 15 دقيقة

تمويل شخصي بدون تحويل راتب، حيث تقوم ساما مؤسسة النقد السعودي بالعمل على تدعيم مجالات الصيرفة الإلكترونية، فظهرت العملاقة للتمويل “سلفة” وعمدت على اطلاق منصتها الجديدة للتمويل الشخصي، فمن خلال الشبكة العنكبوتية فقط، وفي خطوات قليلة وسهلة يمكن للمواطن السعودي الحصول على تمويل بقيمة كبيرة دون الذهاب الى مقر الشركة، وهذا بالطبع تقدم كبير يُحسب للشركة، وتقوم شركة سلفة بسد احتياجات السوق التمويلية من خلال الأموال المستعجلة والتي لا تضعها الشركات الكبرى في حسبانها، فالجهات الكبرى تضع شروط تعقيدية و بفترات زمنية أطول إلى يتم الموافقة على الطلب.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب

إجراءات التقديم على موقع سلفة للتمويل الشخصي، يكون أولا من خلال القيام بعمل حساب على منصة سلفة، ثم اختيار سلفة سريعة بدون تحويل مرتب ان أحببت ذلك، ثم يطلب منك النظام رفع المستندات الخاصة بك اذا كنت لم تحدد خيار السلفة بدون المرتب، واصل كتابة البيانات المطلوبة ورفع صورة من بطاقة الهوية الوطنية السعودية الخاصة بك، والان ما عليك سوى تحديد مبلغ التمويل والمدة الزمنية التى تريد السداد خلالها وانتظار رسالة التأكيد على هاتفك، وإن وصلت إليك رسالة بقول طلبك، ستقوم المنصة بإرسال الأموال على الحساب البنكي الشخصي الذي قمت بوضعه مؤخرا أثناء تسجيلك طلب السلفة، ومن الجائز أن تقوم سلفة برفض طلبك لذا عليك أن تكون دقيقا في كتابة بياناتك واحتياجاتك بالضبط، وأن تكون الأوراق المرفوعة واضحة تمام وتظهر بصورة كاملة لكي تتم معاينتها بشكل أفضل وأسرع، ويمكنك الإتصال الأن على رقم منصة سلفة للسؤال 920000327.

شروط الحصول على تمويل شخصي 2021 من سلفة

من الشروط الأساسية عند طلبك للتمويل على منصة سلفة هو جنسيتك السعودية، فيشترط أن تكون سعودي الجنسية، والحد الأدنى للأعمار لكي يتم النظر في طلبك 18 عاما، وشرط أساسي أخر أن يكون راتبك كحد أدنى 3000 ريال سعودي، وقد مضى عليك في العمل 6 أشهر، وزائرنا الكريم يمكنك أيضا الحصول على تمويل للسيارات من خلال زيارة أرخص عرض تمويل سيارات .

طريق تسديد الدفعات الشهرية للتمويل الشخصي

بعد الموافقة على طلبك للتمويل الشخصي، سيقوم الموقع بإرسال أوقات السداد على هاتفك الشخصي والبريد اللذان كنت قد سجلتهما من قبل، وستُحفظ البيانات في حسابك الشخصي عند تسجلك الدخول مرة أخري.

الحصول على تمويل ثاني سلفة

نعم يمكنك الحصول على تمويل شخصي للمرة الثانية من منصة سلفة لكن هناك شروط أولا، يجب أن تقوم بسداد نصف الدفعات الموجودة على حسابك الشخصي، وعدم وجود أموال متعثرة السداد في أي فترة سابقة.

سعر الفائدة للتمويل الشخصي سلفة

يقوم الموقع بتحديد سعر الفائدة وهامش الربح على أكثر من عامل منها التوقيت الذي قمت بتقديم طلبك فيه، ونسبة الأمان الوظيفي، وأيصا تقوم المنصة بمراجعة سجلك الائتماني جيدا قبل تحديد النسبة، لذا حافظ على سجلك الإئتماني مرتفع حتى تحصل على نسبة قليلة وتحصل على الموافقة سريعاً.

بنوك تتعامل مع سلفة

دليلا على نجاح منصة سلفة فان عدد كبير من البنوك تتعامل معها ومن هذه البنوك، البنك الوطني العربي، سامبا، البنك السعودي للاستثمار، بنك الرياض، مصرف الإنماء، الراجحي، الأهلي، الجزيرة، السعودي الفرنسي، البلاد، البنك الأول، ساب السعودي البريطاني، وقامت سلفة بالفوز بجائزة أول منصة إلكترونية لإقراض المبالغ الصغيرة.