تركيا تسجل 17 ألف إصابة جديدة و256 وفاة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الصحة التركية، فى إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 17.543 شخصا، ليصل إلى مستوى 2.118.255 حالة.
وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 19.371 شخصا بعد تسجيل 256 حالة جديدة مقابل 259 يوم 23 ديسمبر، و254 فى 24 ديسمبر.
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