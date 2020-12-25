إيران تسجل 6.021 إصابة جديدة بكورونا و132 وفاة

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبى، سيما سادات لارى، فى تصريح اليوم الجمعة: "منذ ظهر أمس الخميس ولغاية اليوم الجمعة تم تسجيل 6.021 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائى، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و189 ألفا و203 إصابات مؤكدة".
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن 5.345 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا فى حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.
ولفتت المتحدثة إلى تسجيل 132 حالة وفاة من المصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19" ليرتفع إجمالى عدد الوفيات الى 54.440 حالة وفاة.
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