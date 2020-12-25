فيديو .. ولى العهد السعودى يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد - 19"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة.





وشكر وزير الصحة السعودى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ولى العهد، على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين. وتابع "ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهى سياسة "الوقاية خير من العلاج" والتى تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً فى وقت قياسى وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم فى مواجهة جائحة كورونا ".

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