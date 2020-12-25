إيطاليا تضبط شحنة مخدرات بمليار دولار تابعة لحزب الله

جدة - نرمين السيد - وأوضحت نيابة نابولى، التى حققت فى القضية، أن القيمة المالية للمخدرات تصل إلى نحو مليار دولار.

كما أضافت أن المخدرات كانت موجودة فى ثلاث حاويات مشبوهة تتضمن أوراقا معدة للاستخدام الصناعى وعجلات حديدية.

وقدمت وحدة الجرائم المالية الإيطالية، تفاصيل عن تلك الشحنة مؤخرا، ضمن تحقيق بثته شبكة "بى بى سى"، قائلة إنها كانت قادمة من سوريا وضبطت الصيف الماضى فى عملية وصفت بأنها الأكبر من نوعها.

وكشف التقرير أن مصدر المخدرات سوريا، وكانت السلطات الإيطالية تعتقد سابقا أن تنظيم داعش يقف وراءها، غير أن عمليات البحث والتحقيق أظهرت أن النظام السورى وحزب الله من يقفان وراءها.

وأظهرت تقارير سابقة أن تهريب المخدرات يمثل أحد مصادر الدخل الرئيسية لتلك الميليشيات اللبنانية، المدعومة من إيران والتى تشكل أحد أقوى أذرعها فى المنطقة، من أجل تمويل عملياتها فى سوريا.