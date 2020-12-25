أضرار ضخمة.. آثار الدمار الذي خلفه انفجار ناشفيل.. فيديو وصور

نشرت وسائل إعلام أمريكية مقاطع فيديو وصورا تظهر آثار الدمار الذي خلفه الانفجار القوي وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي.
وتبين اللقطات حطام السيارات والدمار الذي لحق بالمباني جراء انفجار ناشفيل، حيث تضرر نحو 20 مبنى بحسب الشرطة الأمريكية، عشية الاحتفال بعيد الميلاد.
من جانبها أكدت الشرطة الأمريكية أن انفجار ناشفيل كان "عملا متعمدا" مشيرة إلى تولي مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" التحقيقات.
وكشفت تقارير أمريكية عن خسائر مادية كبيرة جراء الانفجار، مع إصابة 3 أشخاص إثر انفجار سيارة وسط ناشفيل.
وذكرت الشرطة أن الانفجار أسفر عن إصابة ضابط بجروح طفيفة، بينما فقد آخر سمعه، فيما تبين اللقطات المصورة الدخان الكثيف يتصاعد من المكان جراء الحريق الذي سببه الانفجار.
فيما بدأت الشرطة في مدينة ناشفيل تمشيط جميع البيوت المحيطة بموقع انفجار هز المدينة الواقعة في ولاية تينيسي، وأمرت بإخلاء السكان قرب موقع الحادث.
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