صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة ..فيديو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف قطاع غزة. بينما أكدت وسائل إعلام عبرية سماع انفجارات في عسقلان وغلاف غزة عقب دوي صافرات الإنذار. وزعم الجيش الإسرائيلي أن صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وعسقلان المحتلة. وبحسب التقارير العبرية، تم إطلاق 3 صواريه من قطاع غزة وسقطت في مدينة عسقلان المحتلة، خيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراضها. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين لحظة انفجار الصواريخ واعتراضها من قبل القبة الحديدية.

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