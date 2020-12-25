11 ألف قرص إمفيتامين.. إحباط تهريب شحنة مواد مخدرة داخل السعودية

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية، من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة قبل تهريبها إلى المملكة. ومن جانبه افاد المتحدث الرسمي باسم الإدارة النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن التخطيط استطاعت ضبط شبكة إجرامية بمدينة الرياض وإحباط محاولتهم تهريب 11,375,600 قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ثوم. كما نجح رجال المكافحة في الإطاحة بالشبكة الإجرامية والقبض على جميع عناصرها داخل المملكة وعددهم 7 متهمين بينهم 3 سعوديين و4 مقيمين بحسب ماذكر النقيب النجيدي. وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.



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