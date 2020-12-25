دون إصابات.. إخماد حريق بأحد المحلات التجارية بالسعودية

تمكنت قوات الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية من إخماد حريق اشتعل في احد المحلات التجارية بالعاصمة السعودية الرياض اليوم دون وقوع اي إصابات بشرية.

ذكرت الصفحة الرسمية للحماية المدنية السعودية علي تويتر قائلة : ‏مدني ‎الرياض يخمد حريق اندلع في محل تجاري مكون من طابقين بحي الحزم ، دون حدوث إصابات ولله الحمد.

وفي سياق اخر ‏، أصدر الدفاع المدني السعودي رسالة تحذيرية شديدة اللهجة للجميع علي الأراضي السعودية من مواطنين ومقيمين مع بداية فصل الشتاء.

وحذر من الأخطار المصاحبة لوسائل التدفئة مثل الحطب والفحم والكيروسين والدفايات الزيتية ودفايات الغاز.

وشدد الدفاع المدني السعودي في بيان له نقلته وكالة الأنباء السعودية واس علي أهمية الحرص على التقيّد بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بشأنها.

وأفاد الدفاع المدني السعودي بأن استخدام الفحم والحطب للتدفئة في الأماكن المغلقة التي ينجم عنها انبعاث غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي استنشاقه خلال فترة وجيزة إلى إمكانية حدوث الوفاة و يعد من أبرز مخاطر فصل الشتاء.

ونصح الدفاع المدني السعودي انه عند الحاجة لاستخدام الحطب يجب إشعال النار في مواقع جيده للتهوية مع ضرورة تهوية المكان لمنع تشبع الموقع بالغازات السامة.

كما حثت المديرية العامة للدفاع المدني علي ضرورة استخدام وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات وضرورة إتباع إرشادات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي, متمنين السلامة للجميع.