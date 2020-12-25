رابط نظام فارس الجديد وخطوات التسجيل عبر sshr.moe.gov.sa وطريقة الحصول على اجازة مرضية

رابط نظام فارس الجديد وخطوات التسجيل هذا ما يبحث عنه العديد من الموظفين والمعلمين، حيث أنه واحد من أحد الروابط التابعة بوزارة التعليم بالسعودية حتى يكون بإمكانهم الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي يعطيها موقع نظام فارس التي يتم الدخول إليه بكل سهولة وبساطة، وسوف نستعرض لكم أهم الخطوات التي يمكنكم اتباعها لزيارة موقع فارس والاستفادة من جميع خدماته المقدمة للمعلمين والموظفين.رابط نظام فارس الجديد وخطوات التسجيل
وضع موقع فارس الجديد عدة خطوات مختلفة حتى يكون من السهل على الموظفين والمعلمين الحصول على الخدمات المقدمة من قبل وزارة التعليم بالسعودية والتي تتم على النحو التالي:
- أولاً عليهم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنظام فارس الجديد 1442.
- ثم يجب القيام بالنقر على الخدمات الالكترونية التي تكون متواجدة بأعلى الصفحة الأساسية للموقع.
- على المستخدم بعد ذلك القيام بإدخال الاسم الخاص به مع كلة السر بالمكان الخاص بهم.
- ثم عليه دخول رمز التحقق.
- والتأكد من جميع البيانات بعدها يتم الضغط على تسجيل الدخول.
الجدير بالذكر أن نظام فارس الجديد من أبرز المنصات عبر الانترنت والتي عملت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتوفيرها خلال السنوات الماضية، وهذه المنصة تساعد كل من يعمل بوزارة التعليم في السعودية بأن يقوم بعمل جميع الخدمات الالكترونية بكل سهولة بدون أي معاناة.خطوات الحصول على إجازة مرضية من خلال موقع فارس الجديد
يبحث معظم الموظفين والعاملين عن الخطوات التي تساعدهم على التعامل مع الموقع الالكتروني بسهولة والتي حرصت وزارة التعليم على توفيره لكل العاملين بالوزارة ومن الخطوات التي يجب اتباعها ما يلي:
- يجب الدخول أولاً على منصة نظام فارس الجديد الالكتروني.
- ثم يتم الضغط على صلاية الخدمات الذاتية للموظف، ومن ثم يتم النقر على اختيار طلبات الإجازة.
- على الموظف بعد ذلك النقر على طلبات الإجازة وسوف تظهر الكثير من الاختيارات من ضمنها نوع الإجازة وتاريخ بدايتها ونهايتها.
- ثم النقر على احتساب المدة الخاصة بالإجازة المرضية للموظف.
- قم بعد ذلك بإرفاق الملف الذي يوضح الحالة المرضية للموظف المتقدم بطلب الإجازة.
- بعدها وعلى الفور قم بالنقر على اختيار تنفيذ.
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