خطوات الاستعلام عن مدة صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية 1442

الاستعلام عن مدة صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية يعتبر أمر هام يبحث عنه العديد من العمال الوافدين في المملكة العربية السعودية والذين يقومون باستخراج هذه التأشيرة من أجل جلب العائلة للعيش معه لفترة قصيرة وزيارة معالم المملكة العربية السعودية ويتم استخراج هذه التأشيرة في جميع المواسم باستثناء موسم الحج والعمرة.

مدة صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية

تقوم وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية باستخراج بعض التأشيرات ومنها تأشيرات الزيارات العائلية والتي يتم استخراجها بهدف إن يقوم الوافد بجلب الأقارب من الدرجة الأولي للعيش معه في المملكة العربية السعودية لمدة تتراوح ما بين أسبوعين وحتي عامين بحد أقصي وتكون هذه المدة أقل مدة للتأشيرة.

شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

تسمح وزارة الخارجية السعودية لجميع العمال الوافدين في المملكة بتمديد تأشيرة الزيارة لفترة جديدة يقوم الوافد بتحديدها ووضعت الوزارة بعض الشروط التي يجب إن تتوافر وهي تتلخص في السطور التالية:

يشترط إن لا يزيد عدد الأيام في التأشيرة منذ الدخول إلي المملكة العربية السعودية عن 180 يوم.

يشترط بشكل أساسي إن تكون صلاحية التأشيرة سارية لمدة لا تقل عن سبعة أيام.

ينبغي إن يكون الزائر مقيم في المملكة ولا يوجد علية أي من المخالفات المرورية وفي حالة وجود مخالفات يشترط سدادها.

إن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاث اشهر.

دفع كافة الرسوم الخاصة بالزيارة.

خطوات الاستعلام عن مدة صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية

حتي تتمكن من عمل استعلام عن المدة الخاصة بصلاحية طلب الزيارة يجب عليك إن تقوم بمجموعة من الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية :-

الذهاب إلي منصة وزارة الخارجية السعودية للتأشيرات علي الشبكة العنكبوتية.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.

اختيار من القائمة الجانبية للمنصة الاستعلام عن التأشيرات.

تقوم بتحديد نوع التأشيرة من القائمة المنبثقة.

تكتب رقم التأشيرة في المربع المخصص له.

بعد ذلك يتطلب منك كتابة الرقم المرئي الموجود في الصورة.

الضغط علي زر العرض الموجود اسفل الصفحة.

يتم عرض لك كافة البيانات عن التأشيرة.