نتائج الطلاب نظام نور وطريقة الاستعلام برقم الهوية لجميع المراحل 1442

نتائج الطلاب نظام نور ، الآن العديد من الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن كيفية معرفة نتيجة اختبارات الفصل الدراسي الأول التي بدأت يوم الأحد 20-12-2020 لكافة المراحل وذلك بالتأكيد عبر منصة مدرستي وهذا للالتزام بالتباعد وعدم الازدحام لتقليل انتشار فيروس كورونا المستجد وبالرغم من استمرار الاختبارات وعدم انتهائها إلا أنه يمكن للطلاب معرفة نتيجة الاختبار بعد الانتهاء من أداءه وهذا يعتبر نظام جيد جداً لما فيه من سرعة في أداء المسيرة التعليمية ودقتها أيضاً وضمان التزام جميع الطلاب بالاختبارات.



يدخل الطلاب على موقع نظام نور. ثم يكتب الطالب اسم المستخدم وكلمة المرور. يختار الطالب من الصفحة الرئيسية “نتائج طلاب”. بعد ذلك يكتب الطالب رقم الهوية ثم يتم الضغط على استعلام. سوف تعرض أمام الطالب نتيجته في الاختبار.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب موقع نظام نور برقم الهويةما هي أهمية نظام نور في العملية التعليمية

في هذه الأيام يحتل نظام نور مكانة عالية جداً عند أولياء الأمور والطلاب أيضاً لأنه من خلاله يتمكنوا من معرفة نتائج الاختبارات النهائية لذلك كانت وما زالت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تبذل قصارى جهدها لتسير الاختبارات على ما يرام وكما تقدم خدمة معرفة نتائج الاختبارات باستخدام رقم الهوية فقط لتسهل على الطالب معرفتها دون أي تعب أو الذهاب للمدرسة ويحدث تجمعات ويزداد فرص انتشار فيروس كورونا المستجد وأيضاً تسعي وزارة التعليم في السعودية برفع درجات الطلاب بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق إلكترونياً، وكما أتيح نظام التعلم عن بعد الفرصة لدى أولياء الأمور من متابعة مستوي أولادهم وسلوكهم وتصحيح أي خطأ لا يرونه وحل أي مشكلة يقعون فيها.