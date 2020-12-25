شرح نظام نور 1442 للاستعلام عن النتائج برقم الهوية

نظام نور 1442 في المملكة العربية للنتائج ، تتطلع المملكة العربية السعودية إلي مستقبل مشرق وتحقيق نقلة نوعية في اقتصاديات المملكة والنهوض بكافة القطاعات المدنية والخدمية والاقتصادية وزيادة قدرات تلك القطاعات وتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي من أولوياتها الاعتماد الكلي علي التكنولوجيا وركيزتها الأساسية الخدمات الإلكترونية التي تقدمها حكومة المملكة وتعمل علي تطويرها في كافة القطاعات والخدمات التي تقدم للمواطن والمغترب ومن اهم تلك الخدمات الإلكترونية بالجهات الحكومية هو نظام نور والذي أطلقته وزارة التعليم في المملكة ويعد نظام نور اهم المنصات الإلكترونية التي تم إطلاقها في الأعوام الأخيرة والتي تعمل وزارة التعليم في السعودية علي تطويرها بشكل كبير حتي يتم تحقيق اكبر استفادة للطلبة والطالبات والياء أمورهم وسنستعرض اهم خدمات نظام نور .

نتائج الطلاب نظام نور 1442

باستطاعة الطلاب السعوديين في مختلف المراحل التعليمية الحصول علي النتائج علي ذلك طريق خدمة الاستعلام عن النتائج في نظام نور باستخدام رقم الهوية في نظام نور كما يمكن تحميل درجات الطلاب الخاصة بهم عن طريق نظام نور .

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور 1442

أول خطوة: في الحصول علي النتائج الدراسية في نظام نور تكون بالدخول علي الموقع الرسمي لنظام نور من هنا

ثاني خطوة : يقوم بعد ذلك المستخدم بكتابة البيانات المتعلقة بالشخص مثل اسم المستخدم، وكلمة السر الخاصة به، ورمز التحقق الذي حصل عليه أثناء خطوات التسجيل في نظام نور .

ثالث خطوة : يتم مراجعة كافة البيانات ثم يتم النقر علي أيقونه تسجيل الدخول عبر نظام نور ألإلكتروني .

رابع خطوة : تظهر نافذة جديدة تحتوي علي كافة الخدمات الخاصة بالتعليم .

خامس خطوة : يضغط المستخدم علي خدمة الاستعلام علي النتائج في نظام نور .

والجدير بالذكر ان المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام نور تم الاستعانة بها في الفترة الأخيرة في التعليم عن بعد بعد جائحة كرونا الأخيرة مما ساهم في انتظام العام الدراسي في المملكة السعودية، واستطاع الطلبة والطالبات من الاستفادة من المنصات الإلكترونية التي تم أطلاقها في الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية اكبر منصة تعليمية للنتائج .