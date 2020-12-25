ينشر موقع ثقفني رسوم الاجراءات المرورية الجديدة وفق الجدول الذي أصدرته الجهات المرورية في المملكة العربية السعودية. وتهدف الأسعار الجديدة أن تسهل على المواطنين والمقيمين في الدولة السعودية أن يلتزموا بالقواعد المرورية كاملة، وفق اللائحة الخاصة بالرسوم.

ما هي رسوم الاجراءات المرورية الجديدة في السعودية؟

وفق لائحة المرور السعودية الجديدة يتم دفع رخصة سنوية كل عام للسير نحو 100 ريال سعودي، ويدفع أيضًا السائق رسم التجديد مقداره مائة ريال سعودي، وفيما يخص رسم نقل الملكية فتبلغ قيمته مائة وخمسين ريال سعودي.

ولابد أن تلتزم جميع المركبات على الطريف في المملكة العربية السعودية بالتعليمات الجديدة التي أوضحها المرور السعودي وتشمل جميع رخص القيادة وبجميع أنواعها. وأوضحت الإدارة العامة للمرور في السعودية أن كل القرارات تشمل كل من الرخص الخاصة أو الرخص العامة أو حتى رخص مركبات الأشغال أو لو كانت رخص قيادة لدرجات نارية أو رخص خاصة بتصريح القيادة المؤقت.

ما هي رسوم إجراءات المرور الجدول الكامل للرسوم رخص السير وكذلك نقل الملكية وجميع المركبات بأنواعها؟

1- رخصة السير الخاصة تدفع 100 ريال رسم الرخصة السنوي، ورسم التجديد السنوي 100 ريال ورسم التالف والمفقود 100 ريال ورسم نقل الملكية 150 ريال سعودي.

2- رخصة سير نقل خاصة: 200 ريال رسم الرخصة السنوي، و200 ريال رسم التجديد السنوي، و 100 ريال رسم التالف والمفقود، و 150 ريال سعودي رسم نقل الملكية.

3- رخصة سير نقل حافلة خاصة: 200 ريال رسم الرخصة السنوي، 200 رسم التجديد السنوي، و 100 ريال رسم التالف والمفقود، و 150 ريال سعودي رسم نقل الملكية.

4- رخصة سير سيارة أجرة 200 ريال رسم الرخصة السنوي، و200 ريال رسم التجديد السنوي، و 100 ريال رسم التالف والمفقود، و 300 ريال سعودي رسم نقل الملكية.

5- رخصة سير سيارة نقل عام 400 ريال رسم الرخصة السنوي، 400 ريال رسم التجديد السنوي، و 100 ريال رسم التالف والمفقود، و 300ريال سعودي رسم نقل الملكية.

6- رخصة سير سيارة حافلة عامة 400 ريال رسم الرخصة السنوي، 400 ريال رسم التجديد السنوي، و 100 ريال رسم التالف والمفقود، و 300ريال سعودي رسم نقل الملكية.

7- رخصة سير دراجة آلية 100 ريال رسم الرخصة السنوي، 100 ريال رسم التجديد السنوي، و 100 ريال رسم التالف والمفقود، و 150 ريال سعودي رسم نقل الملكية.

8- رخصة سير مركبة أشغال العامة 300 ريال رسم الرخصة السنوي، 300 ريال رسم التجديد السنوي، و 100 ريال رسم التالف والمفقود، و 300 ريال سعودي رسم نقل الملكية.

ما هي رسوم رخص القيادة بأنواعها وفق اللائحة الجديدة في المرور السعودي؟

1- رخص قيادة خاصة: الرسم السنوي 40 ريال سعودي، ورسم التجديد السنوي 40 ريال سعودي، ورسم بدل تالف أو مفقود 100 ريال سعودي.

2- رخصة قيادة عامة: 40 ريال سعودي، و رسم التجديد السنوي 40 ريال سعودي، ورسم بدل تالف أو مفقود 100 ريال سعودي.

3- رخصة قيادة مركبات أشغال عامة: 100 ريال سعودي رسم سنوي، و 100 ريال سعودي رسم التجديد السنوي، و 100 ريال سعودي بدل تالف أو مفقود.

4- رخصة قيادة دراجة آلية: رسم سنوي 20 ريال سعودي، ورسم التجديد السنوي 20 ريال سعودي، ورسم بدل تالف أو مفقود 100 ريال سعودي.

5- تصريح قيادة مؤقت: 100 ريال سعودي، و 20 ريال سعودي رسم التجديد السنوي، ورسم بدل تالف أو مفقود 100 ريال سعودي.