أخبار اليمن : إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 79.4 مليوناً

إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 79.4 مليوناً
وصلت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى 79 مليونًا و406 آلاف و427 حالة حتى مساء الجمعة، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأدى مرض كوفيد - 19، الذي يسببه فيروس كورونا، إلى وفاة مليون و742 ألفا و802 حالة حول العالم.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
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