ولي العهد السعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في إطار الخطة الوطنية للقاح "كوفيد-19"، التي تنفذها وزارة الصحة في البلاد.

من جانبه، قال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة: "ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة، هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة (الوقاية خير من العلاج)"، حسب ما ذكرت وكالة واس.

وأضاف أن هذه السياسة "تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولا، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليا في وقت قياسي، وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا".

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة السعودية أن لقاح "كوفيد-19" سيكون متاحا بشكل مجاني لجميع المواطنين والمقيمين، لافتة إلى أنه سيكون على 3 مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة.

وتستهدف المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 عاما، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

كما تشمل المرحلة الأولى من لديهم مرضان اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

أما الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية فهم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاما، وبقية موظفي الصحة، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 – 40.

في غضون ذلك، تستهدف المرحلة الثالثة جميع المواطنين والمقيمين في السعودية، الراغبين في أخذ اللقاح.