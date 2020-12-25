فيديو .. بايدن فى عيد الميلاد : نحن على الأرض لرعاية بعضنا البعض

جدة - نرمين السيد - وحسمبا أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، قال بايدن وزوجته فى رسالة مصورة لهما: "لقد كان هذا عاما صعبا للغاية بالنسبة لكثيرين منكم فى أمتنا، ويتم تذكيرنا فى هذا الموسم بالأمل فى إنسانيتنا المشتركة... نحن على هذه الأرض لرعاية بعضنا البعض".

وأضاف بايدن: "جيل وأنا نتمنى لكم ولعائلاتكم السلام والفرح والصحة والسعادة هذا الموسم، لكننا نعلم أنه كان عاما صعبا للغاية بالنسبة للكثيرين منكم فى أمتنا، ونتذكر فى هذا الموسم الأمل فى إنسانيتنا المشتركة وما نحن مدعوون للقيام به لبعضنا البعض".

وتابع: "إن العديدين من إخواننا الأمريكيين يكافحون للعثور على وظيفة أو وضع الطعام على الطاولة حرفيا أو دفع الإيجار أو الرهن العقارى، ونذكر هنا أننا على هذه الأرض لنهتم ببعضنا البعض، وأن نقدم ما فى وسعنا، وأن نكون مصدرا للمساعدة والأمل سواء للأصدقاء أو الغرباء".

وأكد الرئيس الأمريكى المنتخب فى رسالته أن عائلته قللت بشكل كبير من احتفالهم بعيد الميلاد هذا العام بسبب فيروس "كورونا" المستجد، طالبا من الأمريكيين التفكير فى الحد من سفرهم وحجم التجمعات العائلية هذا العام.

ومن المقرر إقامة حفل تنصيب مقتضب للرئيس المنتخب جو بايدن فى 20 يناير المقبل، بسبب وباء كورونا.