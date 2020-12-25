فيديو وصور .. عرض عسكرى كبير للجيش الليبى فى ذكرى الاستقلال

جدة - نرمين السيد - نظم الجيش الوطنى الليبى، عرضا عسكريا كبيرا، احتفالاً بالذكرى الـ 69 للاستقلال، فى منطقة بنينا، بحضور القائد العام المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، وقيادات وضباط القوات المسلحة، ومُشاركة أكثر من 25 ألف ضابط وضابط صف وجندى من مُختلف الأركان.





وحسبما أفادت القيادة العامة للجيش الليبى عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" فإن القوة المُشاركة فى العرض تعتبر قوة رمزية لكون باقى وحدات القوات المُسلحة، تتواجد لتسيير العمل اليومى فى مواقعها المختلفة داخل القواعد والمعسكرات، إضافةً إلى القوة المتمركزة على التخوم والحدود لتأمين البلاد وحفظ سيادتها على كامل الأقاليم البحرية والبرية والجوية. ونشرت قيادة الجيش الليبى مشاهد من العرض العسكرى، الذى أقيم داخل أسوار منطقة بنينا الصامدة بمُشاركة كل وحدات الجيش الوطنى.

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