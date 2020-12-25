رسالة تحذيرية شديدة اللهجة من مقتدى الصدر للأمريكان

وجه الزعيم الشيعي العراقي مقتدي الصدر، زعيم تيار الصدر، بيانا عاجلا حمل عنوان "نداء أخير".

وكتب الصدر في بيانه عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلا إن العراق الحبيب وقع ضحية الصراع الأمريكي - الإيراني) وقد تضرر بصورة لا يصح السكوت عنها وكأنه ساحة لصراعاتهم العسكرية والأمنية والسياسية والفايروسية وذلك لضعف الحكومة وتشتت الشعب.

وأضاف الصدر في بيانه قائلا: لذا أوجه ندائي للجمهورية الإسلامية الإيرانية الجارة العزيزة) أن تبعد العراق عن صراعاتها ولن نتركها في شدتها إذا ما حفظت للعراق وحكومته الهيبة والاستقلال.

كما حذر الأمريكان قائلا: وأحذر الاحتلال من تماديه في ذلك الصراع.. فالعراق والعراقيون ليسوا طرفا في النزاع ونحن في طور بناء عراقنا الحبيب.

وتابع الصدر قائلا : وفي حال عدم الاستجابة فسيكون لنا موقف سياسي وشعبي لاحمي شعبي ووطني ومقدساتي ونفسي من هذا التدخل غير المقبول بطريقة أو أخرى.

واختتم قائلا : فالعراق عراق علي وعراق الحسين ولن يتبع أحد مهما كان وهو مصدر التشيع الحقيقي ومصدر المقاومة الأول ضد الاحتلال ولن يخضع ولن يركع إلا لله.