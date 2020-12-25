في ضربة قوية للسياحة التركية، عمقتها أزمة وباء كورونا، تكشف بيانات وزارة السياحة في تركيا عن تراجع كبير بأعداد الزوار الأجانب الوافدين إلى البلاد.
وبحسب البيانات الحكومية، انخفض عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى تركيا بنسبة 61.93%، على أساس سنوي، في نوفمبر الماضي، وفقا لوكالة "رويترز".
وكشفت البيانات عن تراجع عدد السياح الأجانب إلى تركيا ليبلغ 833 ألفا و991 شخصا، في وقت يعاني فيه قطاع السياحة والاقتصاد بشكل عام من تداعيات جائحة كورونا.
وذكرت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض خلال الـ11 شهر الأولى من العام الجاري بنسبة 71.95 % على أساس سنوي إلى 12.03 مليون.
وفي وقت سابق، سجل التضخم السنوي في تركيا قفزة قياسية مسجلا 14.03% في نوفمبر، في أعلى مستوى له منذ أغسطس 2019.
كان اتحاد صناعة السياحة الروسي كشف، الأسبوع الماضي، عن تراجع عدد السياح الروس في تركيا خلال العام الجاري، بنسبة 60-70% مقارنة بالعام الماضي
وبشكل عام، تعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة وانخفاض حاد لقيمة العملة، وهي أزمة تفاقمت بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا، وسياسة النظام التركي النقدية الخاطئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضربة قوية للسياحة التركية.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.