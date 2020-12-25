تردد قناة الحدث نيوز هام للغاية بالنسبة للأفراد الذين يحبون متابعة الأحداث اليومية حول العالم أولا باول، بحيث تحرص قناة الحدث نيوز على تغطية أخبار الوطن العربي وأحداث العالم الهامة على مدار اليوم.

معلومات عن الــــحدث نيوز

1- تعد قناة الحدث النيوز قناة عربية مباشرة لكل الجمهور العربي، وقد أطلقت حتى تغطي الجانب الإخباري في حياة المواطنين.

2- يتواجد لدى قناة الحدث نيوز موقع إلكتروني يمكن للجمهور الدخول عليه حتى يتابعوا ما تبثه القناة إذا لم يتوافر لديهم تلفاز.

3- أطلقت القناة للمرة الأولى في عام 2009م، ومن وقتها تحرص القناة على الموضوعية في مناقشاتها والحداثة في كل ما تعرض من أخبار.

ما تقدمه قناة الحدث نـــيوز

1- تغطية إخبارية على مدار اليوم، وذلك على شكل موجزات إخبارية، حيث يعرض كل خبر بشكل مختصر وواضح.

2- برامج مناقشة لأهم الأحداث العالمية والعربية، وذلك حتى تتمكن من فهم ما وراء الأحداث وتكون على دراية كافية بالأراء الهامة حولها.

3- برامج أراء بحيث تعرض القناة خلال البرنامج موضوع ما وتأتي بضيوف مختلفة الأراء، وذلك للتعرف على أراء كل منهم ومبررات اتخاذه هذا الرأي، ولكتابعة ذلك يلزمك تردد قناة الحدث نيوز الحالي.

مميزات الحدث نيوز

1- تتميز قناة الحدث بعنايتها الشديدة بمختلف المجتمعات العربية، وبخاصة المناطق الساخنة مثل مصر واليمن وسوريا والعراق.

2- تحاول القناة عرض أراء مختلف في المجالات المختلفة، ومن أهمها المجال السياسي والاقتصادي.

3- تتسم القناة بالآنية في الأخبار المنشورة لها، وذلك من خلال المراسلين المتواجدين للقناة في مختلف المناطق بالعالم.

القمر الصناعي التردد الاستقطاب نايل سات 12169 رأسي عرب سات بدر 12092 رأسي AB2 11678 رأسي

تردد قناة الحدث نيوز

يعد تردد قناة الحدث نيوز مختلفا، وذلك حسب القمر الصناعي الذي تتابعه، لذا تخير التردد المناسب لك، وذلك حتى تكون متمكنا في كل وقت من متابعة برامج القناة.