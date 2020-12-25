تردد قناة فلسطين التعليمية هو التردد الذي يمكنك من خلاله التعرض للمحتوى التعليمي على الـــقناة، والتي قامت الحكومة الفلسطينية بإطلاقها حتى تعرض من خلالها برامج تعـــليمية مختلفة وذلك برعاية وزارة التربية والتعليم بفلسطين.

نبذة عن فلسطـين التعليمية

1- لقد أطلقت القناة في هذا العام 2020م، وذلك حرصا من الحكومة الفلسطينية على توصيل مناهج التعليم للطلاب في مختلف المناطق.

2- إن السبب الرئيسي وراء إطلاق القناة هو فيروس كورونا، حيث أنه سبب تعطيل الدراسة في العالم بأجمعه، ولكن من خلال القناة يستطيع الطلاب أن يتابعوا تعليمهم دون الحاجة للنزول للمدارس.

3- تعرض القناة على مدار اليوم مجموعة مختلفة من البرامج التعليمية، وذلك لمختلف المراحل التعليمية، وفي مختلف المواد الدراسية.

4- يشرف على برامج قناة فلسطين التعليمية وزير التربية والتعليم الفلسطين الحالي، ويمكنك متابعة القناة من خلال تردد فلسطين التعليمية الحالي.

مميزات قناة فلسطين التعليمية

1- تحاول قناة فلسطين التعليمية أن تغطي مختلف المراحل التعليمية، وذلك من خلال البرامج المختلفة على مدار 24 ساعة.

2- إن برامج قناة فلسطين تقدم المواد الدراسية جميعها بشكل دوري، وذلك حتى تنهي المناهج الدراسية بالوقت المحدد لذلك وحتى تتمكن من المراجعة للطلاب قبل الامتحانات.

3- إن المعلمون الذين يقومون بشرح المواد الدراسية على درجة عالية من الكفاءة، وذلك حتى يتمكنوا من توصيل المعلومات بشكل سلس وبسيط للطلاب.

تردد قناة فلسطين التعليمية

مع إطلاق القناة الفضائية قامت الحكومة الفلسطينية بالتصريح عن الترددات الرسمية التي ستعمل من خلالها القناة، ومنها الآتي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب عرب سات 11958 أفقي نايل سات 12688 رأسي

إن قناة فلسطين التعليمية هامة للغاية لمختلف الأهالي بفلسطين، وذلك حتى يتمكنوا من توصيل أولادهم للمحتويات الدراسية المعروضة على القناة ومن ثم يستطيع الطلاب إنجاز السنة الدراسية.