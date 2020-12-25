تردد قناة العربية لمتابعة الأخبار المحلية والعالمية

يعد تردد قناة العربية الفضائية من الأمور الهامة للغاية بالنسبة للمواطن العربي، وذلك حتى يتمكن من متابعة الأخبار والأحداث من خلال القناة أولا بأول، حيث تحرص العربية على متابعة تغطية الأحداث من مختلف المناطق بالعالم.

نبذة عن قناة العربية

1- أطلقت قناة العربية للمرة الأولى في عام 2008م، ومن وقتها وهي تتابع نشر الأخبار والأراء على المشاهد العربي.

2- قامت قناة العربية بتغطية أهم الأحداث التي دارت في السنوات الماضية بالمجتمعات العربية، وأهها أحداث الربيع العربي.

3- يتوافر لدى قناة العربية موقعا إلكترونيا، وذلك حرصا من القناة على توفير مختلف وسائل التواصل معها.

محتوى قناة العربية

1- تعرض القناة مجموعة من موجزات الأنباء على مدار اليوم، ولك حتى تستعرض أهم ما حدث على رأس الساعة.

2- يوجد بقناة العربية مجموعة من البرامج الحوارية، والتي تستضيف بها القناة مجموعة من الأفراد الذين يكونون مختصين بالشأن السياسي والاقتصادي بالأكثر، وذلك لمناقشة قضايا العالم المختلفة.

3- تحرص قناة العربية على عرض مجموعة من الأراء المختلفة عن مختلف الموضوعات الساخنة العربية والعالمية، وذلك ستجد بعد تحميل القناة من خلال تردد قناة العربية برامج أراء لمختلف الشخصيات.

مميزات قناة العربية

1- تحرص قناة العربية على تقديم محتويات إخبارية مختلفة بشكل فوري، أي أنها تبث مباشرة على مدار اليوم.

2- يتواجد لقناة العربية مراسلون بمختلف المناطق الهامة بالعالم مثل مصر وأمريكا وغيرهما الكثير من الدول.

3- يتوافر بقناة العربية قدرا من الموضوعية في عرضها لمختلف الموضوعات بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

تردد قناة العربية

القمر الصناعي التردد الاستقطاب نايل سات 12169 رأسي عرب سات – 4 12207 رأسي هوت بيرد 11747 أفقي

إن تردد قناة العربية يمكنك من خلاله مشاهدة القناة على تلفازك، ولكن يجب عليك أولا أن تحدد القمر الصناعي الذي تتبعه، وذلك لضمان عمل القناة بأعلى جودة ممكنة.