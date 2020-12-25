إن تردد قناة العراقية الرياضية هام للغاية بالنسبة لمتابعي الشأن الرياضي بالعراق، حيث يمكن الأفراد من متابعة مختلف المباريات المحلية وكذلك بعض من تلك الدولية، لذا نعرض هنا لتردد القناة بمختلف الأقمار الصناعية.

نبذة عن قناة العراقية الرياضية

1- لقد تم بث القناة للمرة الأولى في عام 2005 ميلاديا، وهي من وقتها ملتزمة بتقديم الجانب الرياضي للمواطن العراقي.

2- يمكنك متابعة قناة العراقية الرياضية من خلال البث الفضائي لها.

ما تقدمه القناة العراقية الرياضية

1- تعرض قناة الرياضية العراقية المباريات التي تخص الشعب العراقي بشكل أساسي إلى جاب بعض المباريات الخاصة بالشعوب الأخرى، وذلك للمهتمين بالشأن الرياضي.

2- برامج خاصة بالتحليل الرياضي، حيث يقدمه مذيع ويستضيف عدد من الأفراد القادرين على تحليل المباريات المختلفة وتفسير تصرفات اللاعبين وتحديد الأداء الأفضل.

3- هناك موجزات لأهم الأخبار الرياضية التي تحدث خلال اليوم، وذلك حتى يكون الفرد على وعي بكافة المعلومات الرياضية، ولذا لابد من معرفة تردد القناة الرياضية الحالي.

مميزات العراقية الرياضية

1- تتميز قناة العراقية الرياضية بعرض المباريات الهامة بشكل مباشر، وذلك مع عرض تعليق على المباراة من قبل أشهر المعلقين الرياضيين.

2- إن البرامج الرياضية عادة ما لا تظهر كثيرا على القنوات العادية، ولكن مع تخصص العراقية الجانب الرياضي يمكنك أن تعرف أسرار الألعاب الرياضية المختلفة وليس كرة القدم فقط.

3- تححاول القناة من خلال برنامج الدوري أن تغطي جانب المعايشة الرياضية للأحداث بالملاعب المختلفة.

القمر الصناعي التردد الاستقطاب نايل سات 12562 أفقي عرب سات 11747 رأسي

تردد قناة العراقية الرياضية

إن تردد قناة العراقية الرياضية يجب أن يتناسب مع القمر الصناعي الخاص بك، وذلك حتى تتمكن من متابعة المباريات المختلفة وفقا لأعلى جودة ممكنة على الإطلاق.