أمريكا تسجل أكثر من 192 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أفادت بيانات جامعة هوبكنز الأمريكية، بارتفاع عدد حالات الإصابة المكتشفة بفيروس كورونا، فى الولايات المتحدة بواقع أكثر من 192 ألفا، متراجعة عن أمس الخميس عندما تم تسجيل 228 ألف حالة.





وجاء فى بيانات الجامعة: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغ الأطباء عن 192.081 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 و2.899 حالة وفاة فى الولايات المتحدة"، بحسب قناة "روسيا اليوم". وسجلت جامعة هوبكنز الأسبوع الماضى معدلا قياسيا للإصابات اليومية فى الولايات المتحدة، بلغ أكثر من 249 ألف حالة. ومنذ بداية انتشار الوباء فى الولايات المتحدة، تم الكشف عن أكثر من 18.6 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وسجلت فيها أكثر من 329 ألف حالة وفاة، بحسب الجامعة.

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