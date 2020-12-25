تحشيد من ميليشيا العصائب فى العراق.. والكاظمى: مستعدون للمواجهة الحاسمة

وتوسط مستشار الأمن الوطنى العراقى لمنع الاحتكاك بين الاستخبارات وميليشيات العصائب، وكشفت وثيقة حصلت عليها قناة "العربية"، اليوم الجمعة، اعتزام ميليشيات عصائب أهل الحق، التحشيد قرب أحد المقار الأمنية الحساسة فى بغداد.
من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى أن "أمن العراق أمانة فى أعناقنا، ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات".
وأضاف فى تغريدة على تويتر بعد تهديدات العصائب، "عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون".
وتابع "طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا فى مغامرة عبثية أخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر".
وأشارت مصادر قناة "العربية" إلى أن التحشيد يهدف إلى الضغط على الحكومة العراقية لإطلاق سراح أحد المعتقلين، والمتهم بالهجوم على السفارة الأمريكية والمنطقة الخضراء.
وأكدت المصادر أن اعترافات مهمة كشف عنها المتهم أثناء التحقيق معه ربما تدين آخرين فى العصائب.
كما المصادر أن الأمن العراقى اعتقل 6 عناصر من ميليشيا العصائب.
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