اليابان ترصد 5 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

جدة - نرمين السيد - دخلت اليابان اليوم الجمعة قائمة الدول التى أعلنت عن تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التى تم اكتشافها فى بريطانيا مؤخرا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأكدت وزارة الصحة اليابانية رصد خمس إصابات بالفيروس المتحور، مشيرة إلى أن جميع المصابين تحت سن الـ70 وعادوا من المملكة المتحدة، ولم تظهر أى أعراض لدى أربعة منهم. ووصل اثنان من المصابين إلى البلاد عبر مطار هانيدا الدولي فى العاصمة طوكيو والثلاثة الآخرون عبر مطار كانساى فى محافظة أوساكا. من جانبه، صرح رئيس الوزراء اليابانى، يوشيهيدي سوجا، خلال مؤتمر صحفى سنوى، بأن سلالة كورونا الجديدة لن تؤثر تماما على فعالية اللقاحات المضادة للفيروس التاجى. وفرضت اليابان أمس حظرا مؤقتا على وصول المسافرين الأجانب من بريطانيا لأغراض تتعلق بممارسة الأعمال والتعليم، فى مسعى لمنع تفشى الفيروس المتحور فى أراضيها.

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