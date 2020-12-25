الأمير محمد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح و رسالة من وزير الصحة

تصدرت صور ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح و الذي بدأت وزارة الصحة السعودية، في العمل عليه و تنفيذه ضمن خطة اطلقت عليها الخطة الوطنية للقاح ،و قد تلقى سمو ولي العهد و نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع السعودي، الجرعة الأولى من اللقاح .

بعد تلقي الأمير محمد بن سلمان الجرعة الأولى من اللقاح ..وزير الصحة يوجه رسالة لسموه

وبعد أن تلقى سمو الأمير الجرعة الأولى من اللقاح، توجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، برسالة إلى سمو ولي العهد عبر فيها عن شكره و عرفانه لسمو الأمير نظرا لما يقدمه من جهد في متابعة مستمرة من أجل توفير اللقاحات بالكامل لكلا من المواطنين والمقيمين على حد سواء، إضافة الى توجيهات سمو الأمير المستمرة و الدائمة للوزارة من أجل العمل على تقديم أفضل خدمات صحية لكل من يقيم على الأراضي السعودية من مواطنين و مقيمين .

وقد كشف السيد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عن أن كافة المكتسبات التي استطاعت المملكة تحقيقها منذ بداية الأحداث التي شهدها العالم بأكمله، ما هي إلا امتداد لواحدة من أهم السياسات التي تتبعها المملكة ضمن (رؤية 2030) ، و تلك السياسة هي عبارة عن مبدأ الوقاية خير من العلاج .

و تفصيلا فقد عملت وزارة الصحة خاصة و المملكة بشكل عام على تكثيف جميع الإجراءات الاحترازية بشكل مستبق، وكان أول ما عملت عليه هو صحة الإنسان أولاً .

من ناحية أخرى فقد كانت القيادات في المملكة ، تحرص على توفير اللقاح بشكل سريع، و بشرط أن يكون اللقاح آمن ومعتمد دولياً في الوقت نفسه، وذلك خلال وقت قياسي لكل من يقيم على أراضي المملكة سواء من المواطنين أو المقيمين على حد سواء لا فرق بينهم، و هذا الأمر هو ما يجعل المملكة العربية السعودية دولة من أفضل دول العالم في مواجهة الأحداث الأخيرة التي هزت العالم بأكمله.

القيادات في المملكة تتوالى في تلقي اللقاح

وكان من أوائل القيادات التي أعلنت عن تلقيها اللقاح هو تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة مؤكدا على أن تلقى لقاح pfizer-Biontech ليس بالأمر الصعب، ومطالبا الجميع إلى سرعة الاستجابة لتلقي اللقاح دون تردد

هذا وقد تلقى كلا من السيد وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود، و السيد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود ، بتلقي الجرعة الأولى من اللقاح الخاصة بهم و ذلك بعد قيام سمو الأمير محمد بن سلمان بتلقي الجرعة، وكما سبق و أشرنا إلى أن جميع الجرعات تعتبر ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تعمل على تنفيذها وزارة الصحة السعودية.