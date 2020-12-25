خطوات تعديل بياناتي في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد ١٤٤٢

تعديل بياناتي في نظام فارس الخدمة الذاتية الإلكترونية هي أحد أنظمة خدمات وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية. تتيح الخدمة الذاتية نظام فارس للعاملين في وزارة التعليم من المعلمين والإداريين العديد من الخدمات الإلكترونية.

نظام فارس الخدمة الذاتية

نظام فارس الخدمة الذاتية هو أحد الأنظمة الفرعية لأنظمة فارس للموارد البشرية، وتتمثل في مجموعة خدمات إلكترونية تمكن كلا من، المعلم، الإداري، الموظف، من الحصول على موافقة الطلبات دون الرجوع إلى الإدارة. ويمكن من خلال نظام فارس الإلكتروني متابعة المعاملة الخاصة بالموظفين إلى حين إصدار القرار عبر الموقع إلكترونيا.

ويمكن للمدير تقديم طلبات الموظفين مثل، رفع مباشرة لموظف بسبب إجازة، الحصول على بدل موظف، الإبلاغ عن غياب موظف، الاستعلام عن طلبات الموظفين العاملين في المنشأة التي يديرها. وتتمثل أبرز الخدمات الإلكترونية في نظام فارس فيما يلي:

طلب إجازة، إبلاغ مباشرة بعد إجازة، طلب البدلات.

قطع إجازة، تمديد إجازة، تعديل مدة إجازة، إلغاء إجازة.

طلب تقاعد، الاستعلام عن كشف الرواتب.

الاستعلام عن البيانات الأساسية لموظف.

بيان السجل التاريخي لموظف.

بيان خارج الدوام، بيان الانتدابات، الطلبات المعلقة.

تعديل بياناتي في نظام فارس 1442 الجديد

تعديل البيانات في نظام فارس من أهم الخطوات التي يبحث عنها كافة العاملين في وزارة التعليم السعودية من الكوادر التعليمية. خاصة شاغري الوظائف الإدارية، أصحاب الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات. ويمكن تعديل بياناتي في نظام فارس كالتالي:

الدخول إلى نظام فارس الالكتروني.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على تسجيل الدخول.

الضغط على صلاحية بياناتي.

اختيار بياناتي الشخصية.

النقر على إضافة.

إدخال رقم الجوال، البريد الإلكتروني، محل الإقامة.

النقر على انتقال، ثم إضغط على اختيار.

الضغط على تطبيق.

النقر على التالي، ثم مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، اضغط على تنفيذ.