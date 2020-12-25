نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي ونظام نور 1442هـ لجميع المراحل التعليمية

منصة مدرستي ونظام نور ، من أهم المنصات التي قامت وزارة التعليم السعودية بإنشائها، وذلك للتخفيف من معاناة الطلاب وأولياء الأمور بالمملكة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا، وقالت الوزارة أن نتائج الطلاب سوف تكون متاحة على منصة مدرستي فور الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات، وسوف تكون متاحة أيضاً من خلال نظام نور، الذي تم إنشائه لمتابعة أولياء الأمور لأبنائهم، ومعرفة التقييمات التي يحصلون عليها، ومدى التزامهم بالحضور إلى المدرس وذلك من خلال التقارير التي يقوم النظام بإرسالها إلى أولياء أمور الطلاب، وسوف نتعرف على خطوات التسجيل في منصة مدرستي ونظام نور للحصول على نتائج الطلاب.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي

هناك بعض الخطوات التي يجب إتباعها عند التسجيل وهى كالآتي:-

القيام بالدخول على الحساب الخاص بالطالب في منصة مدرستي. القيام باختيار الأيقونة الخاصة بالتقويم. نقوم باختيار الإشعار الخاص بدرجات الفصل الدراسي الأول 2020م. سوف يجد المستخدم ملف على صيغة pdf، يقوم المستخدم بالضغط عليه والقيام بتحميلة على سطح مكتب الحاسب الآلي. القيام بفتح الملف وطباعته إذا رغب المستخدم ويحتوي على درجات الطالب والتقويم الخاص به.

خطوات التسجيل في نظام نور

يجب إتباع الخطوات التالية في عملية التسجيل في نظام نور وهى كالآتي:-

القيام بالدخول على رابط نظام نور من خلال حساب ولي الأمر أو الطالب.

من خلال حساب ولي الأمر أو الطالب. قيام المستخدم بتسجيل جميع البيانات والتي تشمل الاسم ورقم هوية المستخدم وجميع المعلومات الخاصة بالتسجيل في النظام.

التأكيد من أن جميع البيانات التي تم إدخالها صحيحة وليس فيها أخطاء حتى يتم التسجيل بنجاح.

قيام المستخدم باختيار الخدمة التي يرغب فيها، مثل معرفة النتائج، حتى يستطيع النظام إرسال النتيجة على رقم الهاتف المسجل في النظام.

مزايا منصة مدرستي التعليمية

هناك العديد من المزايا التي تحتوي عليها المنصة وهى كما يلي:-

تقوم برفع المستويات الثقافية والعلمية والاجتماعية للطلاب. تتميز بالمرونة والراحة بما يتناسب مع ظروف الطلاب، لأنها تعتمد على القنوات التعليمية والفصول الافتراضية، التي تساعد في تعلم الطالب في المنزل. المنصة عامل محفز للمعلم لأنها تركز على المعلومات الأساسية التي يقدمها للطلاب. تجعل الطالب يعتمد على نفسة في عملية الحصول على المعلومات.

خدمات نظام نور

هناك خدمات كثيرة ممكن الحصول عليها من خلال هذا النظام وهى كالآتي:-

يعمل هذا النظام على تعريف أولياء الأمور بالمستوى التعليمي الذي وصل إليه أبنائهم.

برنامج نور يقوم بإرسال نتائج الطلاب عبر نظام نور إلى أولياء الأمور للوقوف على مستوي تحصيل أبنائهم.

إلى أولياء الأمور للوقوف على مستوي تحصيل أبنائهم. يساعد المعلمون في عملية رصد الدرجات بكل دقة وتنسيق.

نستطيع تسجيل أطفال الروضة والصف الأول الابتدائي من هذه المنصة.