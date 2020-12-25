نظام فارس تعريف بالراتب الجديد 1442 هو إحدى الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع فارس الإلكتروني للعاملين من الكوادر التعليمية. وتشمل الكوادر التعليمية كلا من المعلمين والمعلمات والإداريين في وزارة التعليم السعودية. يمكن الحصول على الكثير من الخدمات الالكترونية الأخرى عبر نظام فارس الالكتروني، مثل الحصول على إجازة، كما يمكن للمدير الاستعلام عن وطلب الإجازة للموظفين، الإبلاغ عن غياب موظف، رفع مباشرة بسبب إجازة.

نظام فارس الخدمات الالكترونية

أطلقت التعليم السعودية نظام فارس ضمن رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ لخدمة العملية التعليمية بالسعودية. من أجل خدمة فئة الشباب الأكثر أهمية في بناء المستقبل الجديد للملكة، وإخراج جيل قادر على إدارة البلاد.

نظام فارس الإلكتروني يقدم العديد من الخدمات الالكترونية ممثلة في طلب الحصول على إجازة مع العديد من الامتيازات. الاستعلام عن سجل الموظف التاريخي، الإبلاغ عن موظف متغيب، على أن تتم جميع هذه الخطوات إلكترونيا بدون المعاملات الورقية.

خطوات الحصول على تعريف بالراتب نظام فارس الجديد

تعريف بالراتب يمكن الموظف من الإطلاع على الدرجات التي ارتقي إليها الموظف وفقا للسلم الإداري للمنشأة التابع لها. ويمكن للموظف الحصول على تعريف الراتب من خلال حسابه الشخصي في نظام فارس الإلكتروني من خلال إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول في نظام فارس

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رمز التحقق، ثم النقر على تسجيل الدخول.

النقر على صلاحية الخدمة الذاتية للموظف.

إختيار الرواتب والبدلات، ثم اختيار تعريف الراتب.

إدخال البيانات المطلوبة، وهي: نوع التعريف. الجهة المرسل إليها. اسم الجهة المرسل إليها. اللغة.

الضغط عل أيقونة تحميل التعريف.

تظهر أمامك نموذج تعريف بالراتب.